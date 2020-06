Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Pacheiner (Archiv)

Schenkt man den Gerüchten Glauben, haben Villachs Taferlklassler in dieser Woche einige Flaschen Sekt eingekühlt. Sie müssen zwar noch bis zum Jahr 2030 warten, bis sie alt genug sind, um ihn zu trinken, aber was sind schon zehn Jahre? Schließlich werden die gleichen Kinder auch so lange warten, bis es in der Stadt einen flächendeckenden 15- beziehungsweise 30-Minuten-Taktverkehr mit Bussen gibt. Ob die Schüler das dann noch interessiert? Sie wären dann nämlich auch alt genug für den Moped-Führerschein.