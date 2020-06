Der seit über 30 Jahren geforderte Radweg in Egg am Faaker See wird endlich gebaut. Touristiker und Betriebe kritisieren Zeitpunkt und fürchten wegen der Baustelle nach dem Corona-Lockdown weitere Einbußen.

Baustelle im Ortsgebiet von Egg © Weichselbraun

In Egg am Faaker See beginnt die Sommersaison nach dem Corona-Lockdown langsam wieder anzulaufen. Trotzdem oder gerade deswegen hat sich jetzt im Ort eine Bürgerinitiative aus Anrainern und Betrieben gegründet. Am kommenden Dienstag lädt sie zu einer Informationsveranstaltung. Mit Details zur Veranstaltung halten sich die Beteiligten in der Aussendung noch zurück.