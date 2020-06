Facebook

Alina Lindermuth hat ihren ersten Roman veröffentlicht © Jochen Bendele

Die Meistbehüteten sind oft die Mutigsten! „Heimat ist für mich Geborgenheit und Sicherheit. Ich war immer draußen, hatte eine tolle Kindheit“, sagt Alina Lindermuth. Aber wie das so ist: „Mit 16, 17 wurde ich neugierig, was es sonst noch gibt. In dem Alter wird langweilig, was man kennt.“