Bei diesem Prozess - vor Corona - war der Schwurgerichtssaal noch getreten voll. Jetzt muss zwischen den Zusehern Abstand eingehalten werden. © Weichselbraun

In Kärnten wird es der größte Indizienprozess des Jahres. Am Donnerstag und am Freitag kommender Woche wird im Schwurgerichtssaal des Klagenfurter Landesgerichts der Mord an einer schwangeren Frau aus dem Bezirk Villach-Land verhandelt. Wegen der COVID-19-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und des eingeschränkten Platzes kann nur eine beschränkte Anzahl von Zuhörern in den Verhandlungssaal eingelassen werden. Das Gericht hat deshalb Zählkarten vergeben, die am Mittwoch, per Mail beantragt werden konnten. Bereits am Nachmittag waren alle Karten vergeben, für Zuseher gibt es keinen freien Sitzplatz mehr für den Mordprozess, heißt es vom Gericht. Vizepräsident und Sicherheitsbeauftragter Manfred Herrnhofe: "Wir hatten sehr schnell weit über 100 Anfragen." Die Vergabe erfolgt nach dem Zeitpunkt des Einlangens der Anmeldungen. "Interessierte werden bis 15. Juni verständigt, ob Sie eine Zählkarte erhalten, diese wird dann per E-Mail zugesandt."