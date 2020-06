Villach"Stadtführung" verlagert sich erstmals zum Faaker See

Christa Trink bietet am Feiertag, 11. Juni, erstmals eine Kultur- und Landschaftsführung durch ihren Heimatort Drobollach am Faaker See an.

© (c) Lois Lammerhuber/Photoagentur Lammerhuber

Kärnten Guide Christa Trink aus Drobollach am Faaker See bietet erstmals eine Kultur- und Landschaftsführung durch ihren Heimatort an. Unter dem Motto „Kunst hoch 3 – Land und Leute am Faaker See“ durchstreift Trink verborgen gelegene Landstriche und bringt den Interessierten bislang kaum bekannte Kulturgüter nahe. „Bei unserem Spaziergang durch die herrliche Landschaft, fast immer mit Blick auf die Karawanken und den Faaker See, entdecken wir einiges, das sonst eher im Verborgenen dahinschlummert“, betont Christa Trink, Kärnten Guide und Stadtführerin aus Drobollach am Faaker See.