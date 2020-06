Facebook

In dieser Woche haben die Studierenden der Kollegklasse 4 AK an der Kärntner Tourismusschule in Villach die letzten Diplomprüfungen absolviert. Auch vier Studierende aus Slowenien und Italien haben den Großteil des Semesters via Fernunterricht erfolgreich gemeistert und können gemeinsam mit ihren österreichischen Mitstudierenden die zweijährige Ausbildung an der KTS abschließen. Einziger Wermutstropfen: Es wird heuer keine Zeugnisverleihungszeremonie und kein Abschlussfest geben. Neben der Ausbildung in Fächern wie Hotel- und Destinationsmanagement, Rechnungswesen, Marketing, zwei neuen Sprachen und Praxistraining in Küche und Service nutzen die Studierenden alle angebotenen Zusatzzertifikate und Angebote. So konnten Zertifikate in Jungsommelier, Jungbarkeeper und Bierbotschafter überreicht werden. Die Prüfungen für Jungbarista absolvierten die Studierenden ebenfalls. Auch das Freifach Rezeption war beliebt – eine Kollegabsolventin startet in den nächsten Tagen an der Rezeption eines Kärntner Fünfsternehotels ihre Karriere.