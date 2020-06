Facebook

Pro Person kann nur eine Zählkarte ausgegeben werden. © Weichselbraun

Nächste Woche beginnt am Landesgericht Klagenfurt der größte Indizienprozess des Jahres. Am Donnerstag und am Freitag wird im Schwurgerichtssaal der Mord an einer schwangeren Frau aus dem Bezirk Villach-Land verhandelt. Das Gericht rechnet mit großem Zuseherinteresse. Doch wegen der COVID-19-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und des eingeschränkten Platzes kann nur eine beschränkte Anzahl von Zuhörern in den Verhandlungssaal eingelassen werden. Sicherheitsbeauftragter Manfred Herrnhofer hat daher eine neue Vorgehensweise entwickelt: Das Gericht vergibt erstmals eine beschränkte Anzahl von Zählkarten, welche ausschließlich über die

Medienstelle (E-Mail-Adresse: Medienstelle.LGKlagenfurt@justiz.gv.at) beantragt werden können. Und zwar ab heute, 10. Juni.