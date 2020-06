Das Weingut Sternberg in Wernberg verbindet ab sofort Wein mit Kunst. Jedes Jahr will man einem Künstler eine Plattform bieten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander und Petra Egger sowie Barbara Schmidlin und Edmund Kolb mit dem neuen Etikett © Weichselbraun

Um ihr neuestes Produkt, den Frizzante Rose, gebührend in Szene zu setzen, hat sich die Familie Egger vom Weingut Sternberg in Wernberg etwas Besonderes einfallen lassen. Das Etikett dafür haben sie vom Wernberger Künstler Edmund Kolb gestalten lassen. „Wir wollen Wein mit Kunst verbinden. Jedes Jahr werden wir einem Künstler eine Plattform geben“, so Alexander Egger. Das bunte kunstvoll gestaltete Etikett steht für die Sommerfrische. Verkostet werden kann der Frizzante beim Weinopening am 3. Juli auf Schloss Damtschach. Dort wird es auch die Möglichkeit geben, mit dem Künstler in Kontakt zu treten.