„Bewegung ist Handlung“ ist das Credo von Dania Neumann © Privat/Neumann

"Wenn ich meinen Körper nicht spüre, werde ich ein Problem haben, Nähe und Distanz zu regulieren“, sagt die diplomierte Bewegungsanalytikerin Dania Neumann (60) und spricht damit ein aktuelles Spannungsfeld an. „Wenn ich spüre, dass ein anderer Angst hat, werde nicht auf ihn zugehen. Es geht um Achtsamkeit, darum, wie ich in meinem Körper bin und wie ich mit anderen handle“, versucht sie eine Erklärung der tiefenpsychologischen Methode, die sich aus der Tanztherapie entwickelt hat und die in der jetzigen Situation gerade für Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, hilfreich sein kann.

Das Verstehen und Erleben des Zusammenhangs von Motorik und Psyche in der zwischenmenschlichen Erfahrung steht bei Neumann im Fokus der therapeutischen Auseinandersetzung. „Ob wir auf jemanden zugehen oder uns zurückhalten, hängt von unserer Verkörperung ab, von der Vorstellung, die wir von uns selbst und unserem Körper entwickelt haben“, sagt die Villacherin, die ihre Ausbildung beim Erfinder der Methode, dem Schweizer Cary Rick, gemacht hat und Menschen mit Depressionen, Ess- und Angststörungen, Hyperaktivität, psychosomatischen Beschwerden, schizoaffektiven Erkrankungen oder neurogenerativen Bewegungsstörungen begleitet.