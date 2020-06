Facebook

Die Bankfiliale in Bad Bleiberg sollte geschlossen werden © KK/Privat

Noch heuer wollte die Raiffeisen ihre Bankfiliale in Bad Bleiberg schließen. In der Hochtalgemeinde sorgte das Vorhaben für heftige Proteste und eine Unterschriftenaktion, um den Standort zu erhalten. Mit Erfolg: Die Bank behält ihre Filiale in Bad Bleiberg. "Nach zahlreichen Gesprächen, einer Petition des Gemeinderates, der Sammlung von Unterschriften und durch den Rückhalt unserer Betriebe, Bürger und Vereine konnte einvernehmlich mit der Raiffeisenbank ein Kompromiss für den Verbleib der Filiale in Bad Bleiberg erzielt werden", teilt Bürgermeister Christian Hecher (ULB) auf seiner Facebookseite mit.