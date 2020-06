Facebook

Unfall in Rosegg: Beinahe wäre der Pkw in den Oberwasserkanal gefallen. Ein Baum hielt das Fahrzeug auf. Die Kameraden der Feuerwehren bargen Lenker und Fahrzeug (Symbolfoto) © Hermann Sobe

In St. Martin bei Rosegg drohte Montagnachmittag ein Pkw in einen Oberwasserkanal zu stürzen. Der 35-jährige Lenker aus dem Bezirk Villach war mit seinem Pkw auf der Rosegger Straße (L 52) von St. Martin in Richtung Rosegg unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen eine Baumgruppe. Die Bäume verhinderten, dass das Fahrzeug in den Ob erwasser-Kanal, ein Restgerinne der Drau, abrutschte.