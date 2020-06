++ Frau (56) wurde Samstag vor einem Lokal in Drobollach erschossen ++ Auch in Wernberg wurde eine Frau (62) getötet ++ Mutmaßlicher Täter hat sich in Tarvis das Leben genommen ++ Es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln ++

Der Tatort in Wernberg © APA/GERT EGGENBERGER

Großes Polizeiaufgebot am Samstag in Kärnten. In Drobollach am Faaker See und in Wernberg ist es jeweils zu einer Bluttat gekommen. "Wir gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht", sagt Polizeisprecher Rainer Dionisio.