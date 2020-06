In Feld am See bietet die „Radlerei“ regionale Produkte.

Feld am See

Angelika und Hannes Nindler in der neuen „Radlerei“ © Raunig

Viele Jahre schon muss die kleine Ortschaft Feld am See ohne eigenen Nahversorger auskommen. Am 29. Mai hat sich die Lage im Gegental aber endlich geändert. Die Hoteliersfamilie Nindler hat jetzt am Kirchenplatz eine kleine Greißlerei samt Bistro eröffnet. „Einheimische und Touristen haben es immer als Manko beklagt, dass wir keinen Nahversorger haben. Da wir ein Genussland Kärnten-Betrieb sind, war die Idee für eine Greißlerei naheliegend“, erzählt Hannes Nindler über die Anfänge in wirtschaftlich fordernden Zeiten.