Interview Claudia Strobl-Traninger„Sport darf nicht dem Sparstift zum Opfer fallen“

Claudia Strobl-Traninger arbeitet heute als Mentaltrainerin © KK/Martin Steinthaler | tinefoto.co

Sie waren Spitzensportlerin, sind Skipräsidentin und Mentaltrainerin. In letzterer Funktion beschäftigen Sie sich mit der Psychologie des Erfolgs. Wie ist es Ihnen in den vergangenen Monaten gelungen, Probleme zu lösen und positiv zu bleiben?

Claudia Strobl-Traninger: In unseren Köpfen kreisen täglich 60.000 Gedanken. Obwohl wir nicht alle kontrollieren können, haben wir immer die Wahl: Ausrede oder Chance. Wenn man ständig im Jammer- oder Angstmodus ist, sucht das Hirn Beweise, damit man recht hat. Die andere weit bessere Variante ist, lösungsorientiert und positiv zu denken und handeln. So bin ich mit meiner Familie gut durch die vergangenen Wochen mit all den Einschränkungen gekommen.