Die Höheren Schüler sind nun als letzte auch zurück in ihren Bildungseinrichtungen. Ein Lokalaugenschein an Villacher Schulen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Schwinger

Sie mussten am längsten im „Home-Office“ aushalten, erst seit gestern sind die Schulen auch für Schüler der Sekundarstufe II, also der Oberstufen in der AHS, BMS, BMHS, Polytechnischen Schulen und Berufsschulen, geöffnet. „Die Stimmung ist äußerst positiv, die Schüler strahlen um die Wette“, beschreibt etwa der Direktor der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach-Warmbad, Gerfried Pirker, das erste direkte Aufeinandertreffen seit dem Lockdown. „Alle sind froh, aus den reduzierten Umständen herausen und wieder in einem Normalunterricht sein zu können.“ Es habe sich gezeigt, dass die Schule viel mehr sei, als nur ein Ort des Unterrichts.