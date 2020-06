Facebook

Martin Mayerhofer freut sich über die neue Volvo-Modelle © kk

Seit vergangenem Herbst wird am Villacher Standort von Motor Mayerhofer intensiv an der Zukunft des Traditionsbetriebes gebaut. Firmenchef Martin Mayerhofer investiert drei Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau. Der Standort wird auf knapp 3000 Quadratmeter erweitert. Trotz zwischenzeitlicher Corona-Zwangspause sei am Dienstag planmäßig der erste Meilenstein bei der Neugestaltung erreicht worden. Rechtzeitig zum Verkaufsstart als neuer Volvo-Partner ging auch die Erweiterung der hauseigenen Werkstatt in Betrieb.