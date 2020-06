Facebook

Die Feuerwehren standen in Ledenitzen im Einsatz © FF Faak/kk

Die Alarmierungsgrund war brisant. Am Dienstag gegen 22 Uhr wurde den Feuerwehren in der Gemeinde Finkenstein eine Explosion in einem leer stehenden Einfamilienhaus im Ortsgebiet von Ledenitzen gemeldet. Am Einsatzort eingetroffen konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. Im Bereich eines Stromverteilers wurde eine Rauchentwicklung festgestellt, Brand war keiner ausgebrochen. Im Einsatz standen die FF Ledenitzen, die FF Faak, die FF Gödersorf, die Exekutive und Mitarbeiter der Kelag.