Sima beim Renovieren ihres zweiten Geschäfts © Weichselbraun

Die Villacherin Evelyn Sima kehrt zurück zu ihren Wurzeln. Die Unternehmerin, die seit 16 Jahren das Modegeschäft „Evelyn“ in Tarvis führt, eröffnet Mitte Juni einen zweiten Standort in der Postgasse in Villach. „Nach der Grenzschließung musste mir etwas überlegen, damit ich wieder mit meinen Kunden, die vorwiegend aus Österreich stammen, in Kontakt treten kann“, so die Geschäftsfrau, die einige Herausforderungen zu bewältigen hatte, denn die Ware aus dem Geschäft in Tarvis durfte nicht nach Villach überstellt werden.