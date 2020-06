Stadt als Wohnzimmer Villach entwickelt sich weiter zur bunten Wohlfühl-Oase

Facebook

Die bunten Lampenschirme über dem Villacher Hauptplatz vermitteln Wohlfühl-Atmosphäre © (c) Weichselbraun Helmuth

„Wir wollen so auch in Zeiten von Corona und Abstandsregeln eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen", verkündete Villachs Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer vor wenigen Tagen. Und in der Tat erstrahlt die Stadt in neuem Glanz. Stimmungsvolle 23 Lampen, die über dem Hauptplatz und dem Unteren Kirchenplatz hängen, laden zum Verweilen ein.