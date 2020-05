Facebook

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto © Igor Link - Fotolia

Sie waren Fernfahrer und mehr als 1000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, als es zur Tragödie gekommen ist. Am 18. Jänner machten zwei Männer und eine Frau aus Weißrussland halt auf einem Parkplatz an der Südautobahn (A 2) in Thörl-Maglern. Die Berufskraftfahrer wollten zu Fuß einkaufen gehen und waren auf der Seltschacher Straße in der Gemeinde Arnoldstein unterwegs. Ebenso wie ein Pkw-Lenker aus Italien.