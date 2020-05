Facebook

Auch das Atrio kämpft mit sinkender Frequenz © (c) Weichselbraun Helmuth

In der Villacher Innenstadt gehört das Stern mit seinen beiden Lokalen am Hans-Gasser-Platz und am Kaiser-Josef-Platz zu den fixen Größen im Gastro-Geschehen. Auch im Atrio war man seit 13 Jahren vertreten. Nun kündigte man aber überraschend das Ende mit 31. Mai an. Als Gründe werden die gesunkene Frequenz seit dem Corona-Shutdown und die Probleme bei der Umstellung zum Nichtraucher-Lokal genannt. Mitarbeiter sollen keine gekündigt werden, sie wechseln in die beiden Lokale in der Stadt.