Gerd Clement ist praktischer Arzt in Villach und Bezirksärztevertreter © (c) Weichselbraun Helmuth

In Bereichen, in denen man Abstand halten kann – wie in Schulen oder auch im Handel – fällt die Maskenpflicht. Wie sehen Sie die Lockerung?

Gerd Clement: Wenn man Kärnten betrachtet, könnte man noch großzügiger vorgehen. Das Land ist offenbar virusfrei, wozu braucht es überhaupt noch Vorgaben? Jede Lockerung ist holprig und wieder mit neuen Unterscheidungen und Regeln verbunden. Viele davon sind widersprüchlich und werfen Fragen auf. In diesem Dschungel kennt sich kein Mensch mehr aus.