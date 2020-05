Facebook

Auch am Silbersee darf man wieder baden und sich sonnen © kk

Das Warten hat ein Ende: Die Strandbäder dürfen ab heute, Freitag, wieder aufsperren. Bisher war ja nur der Sprung ins kühle Nass erlaubt, Sonnenbaden jedoch nicht. Das ändert sich nun. „Villachs Bäder sind bestens auf die Saison vorbereitet, auch wenn das Baden heuer anders sein wird, als wir es gewohnt sind“, sagt Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ): „Den Badbetreibern ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig. Bitte halten Sie die Vorgaben und Regeln ein, setzen Sie wie gewohnt auf den Hausverstand.“



Im Villacher Stadtgebiet sind folgende Strandbäder und freie Seezugänge von den nun gelockerten Regelungen betroffen: Das „Tschebull-Bad“ in Egg am Faaker See, das Strandbad Egg, das Seebad St. Andrä am Ossiacher See, der Seezugang am Vassacher See und am Magdalenersee sowie der Silbersee. Das Gratisstrandbad Drobollach öffnet nach Fertigstellung aller Bauarbeiten Mitte Juni.