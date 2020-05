Facebook

Kuratoriumspräsident Hannes Swoboda, PEN-Präsident Helmuth A. Niederle, Preisträgerin Erna Pfeiffer und Superintendent Manfred Saue © Gerhard Kampitsch/kk

Die Lateinamerika-Spezialistin Erna Pfeiffer (67) wurde am Donnerstagabend in Fresach mit dem Europäischen Toleranzpreis 2020 für Demokratie und Menschenrechte des Österreichischen PEN-Club und der Stadt Villach ausgezeichnet. In ihren Texten und Übersetzungen schafft es die Autorin, scheinbar unüberwindbare Sprachbarrieren zu durchbrechen, damit ein Dialog entstehen kann, so die Begründung der Jury.