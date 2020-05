Facebook

Nach umfangreichen Erhebungen konnte nunmehr ein 37-jähriger Mann aus Villach des wiederholten Suchtmittelhandels überführt werden.

Am Donnerstag wurde ein 32-jähriger Mann ausgeforscht, der unmittelbar zuvor bei dem 37-Jährigen in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Villach 60 Gramm Cannabiskraut um mehrere hundert Euro gekauft hatte.