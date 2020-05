Villach Fünf Wirte wegen Überschreitung der Sperrstunde angezeigt

Fünf Villacher Gastronomiebetriebe hielten sich nicht an die Sperrstunde um 23 Uhr und wurden angezeigt. Einer der ertappten Wirte hatte um 0.30 Uhr noch geöffnet. Strafen halten sich in Grenzen.

In Villach gab es unerlaubterweise auch nach 23 Uhr noch etwas zu trinken © (c) G. Lombardo - stock.adobe.com

Der prominenteste Sperrstund'-Sünder in Österreich ist wohl Bundespräsident Alexander van der Bellen, der vor wenigen Tagen nach Mitternacht im Gastgarten eines Italieners in Wien ertappt wurde. Seit gut einer Woche kontrolliert auch die Villacher Polizei verstärkt die Einhaltung der Sperrstunde in den Gastronomiebetrieben. Seither wurden fünf Verfehlungen angezeigt, weil die Innenstadtbetriebe noch nach dem derzeit erlaubten Betriebsschluss um 23 Uhr offen hatten. Wie beim Bundespräsidenten in Wien war auch in Villach eine der Gaststätten noch gegen 0.30 Uhr geöffnet.