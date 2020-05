Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Wir liegen auch an diesem Freitag auf der Westseite eines Tiefdruckgebietes über Osteuropa, wodurch weiterhin relativ frische Luftmassen über die Alpen vom Norden her zu uns gesteuert werden. Dabei gibt es im Verlauf des Tages auch einen Mix aus Sonnenschein und zum Teil dichteren Wolken oder Quellwolken. Die Sonne zeigt sich besonders am Vormittag etwas länger, dichtere Wolken gibt es dann vor allem ab dem Nachmittag und über den Bergen. Dabei sind in der Folge sogar vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen.

"Die meiste Zeit sollte es jedoch trocken bleiben", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger doch recht optimistisch. Die Temperaturen sind recht bescheiden und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Paternion Werte nahe +18 Grad.