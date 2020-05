In Treffen laufen die Bauarbeiten für einen neuen Spar-Supermarkt. Schon am 16. Juli soll eröffnet werden.

Der neue Spar wird neben dem jetzigen gebaut © Jandl

In der Marktgemeinde Treffen laufen die Bauarbeiten für den neuen Spar-Supermarkt auf Hochtouren. Dieser entsteht am angrenzenden Grundstück zum bestehenden Markt. Die Eröffnung ist für 16. Juli geplant. Mit einer Verkaufsfläche von rund 850 Quadratmetern wird die Verkaufsfläche um gut 250 Quadratmeter größer sein als bisher. „Gleich am Eingang empfängt die Kunden ein Frische-Eldorado im zeitlos-modernen Bauernmarkt-Ambiente und alles natürlich in Bedienung“, heißt es seitens Spar. Wie schon jetzt wird der Markt eine Trafik und eine Postpartnerstelle haben. Der derzeitige Markt hat noch bis 15. Juli um 13 Uhr geöffnet, er soll danach abgerissen werden. Für das neue Geschäft werden nach Ende der Bauarbeiten 90 Parkplätze zur Verfügung stehen.