Europäische Toleranzgespräche"Heute ist es lukrativer das Falsche zu tun, als das Richtige"

Wirtschafts-Vordenker Ernst Ulrich von Weizsäcker warnt bei den Europäischen Toleranzgesprächen in Fresach vor einem fehlgeleiteten Wirtschaftssystem.

Weizsäcker referiert in Fresach © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Blackout, Lockdown oder Exodus - egal, mit welchen Begriffen man die aktuelle Corona-Krise umschreibt: Mit den verheerenden Folgen für Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft werden wir noch lange leben müssen. Wie man damit umgehen soll und welche Chancen in der Krise stecken, ist Thema der 6. Europäischen Toleranzgespräche, die seit dem 27. Mai und noch bis zum 30. Mai in Villach, Fresach und erstmals auch umfassend im Internet stattfinden

Die heurigen Toleranzgespräche stehen unter dem Motto "Exodus - Auszug aus dem Vertrauten" und sind Experiment und Neuland zugleich. Sie werden über drei Aufnahmestudios in Fresach, Wien und Bonn gesendet - dafür konnte der bekannte Blogger Gunnar Sohn gewonnen werden, der auch für die Bundeszentrale für politische Bildung und die Leipziger Buchmesse Streamings organisiert. Während das Tourismusforum am Mittwoch vollständig online abgewickelt wurde, finden die Live-Gespräche in Fresach überwiegend vor Ort statt - mit Zuschaltungen aus Wien und Bonn.

Bei der Eröffnung war etwa "Club of Rome"-Ehrenpräsident Ernst Ulrich von Weizsäcker zugeschaltet. Er übe massive Kritik an Staaten, dass sie ein Wirtschaftssystem fördern, das es "lukrativer macht, das Falsche zu tun, als das Richtige". "Wenn man einen Wald besitzt, ist es für den Jahresabschluss das Beste, den zu roden. Das ist ja Irrsinn, dass Staaten so denken."

Die gesamte Tagung wird über Youtube live ins Netz übertragen.

Auch der Präsident des Kuratoriums der Toleranzgespräche, der frühere Europaabgeordnete Hannes Swoboda, warnte am Donnerstag vor steigender Armut und zunehmender ökologischer Ungleichheit. Wer „ein wenig soziales Gewissen“ zeigt, tut das im eigenen Interesse. Denn die Verringerung der Ungleichheit sei ein Beitrag zu einer friedlicheren Welt mit weniger erzwungener Mobilität.