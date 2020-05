Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadt Villach bietet auch im Sommer Betreuung für die Kleinen © (c) gizmocat - stock.adobe.com

Die Corona-Pandemie betrifft in ihren Auswirkungen alle Lebensbereiche. Besonders gefordert waren in den letzten Monaten Eltern von Kindern jeden Alters. "Viele Eltern mussten während der Hochphase der Pandemie Teile ihrer Urlaube für die Kinderbetreuung verbrauchen. Nun fragen sie sich, wie die Betreuung in den Ferien funktionieren soll", sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ), und bietet den Eltern von Kindergarten- und Hortkindern eine unkomplizierte Lösung an: "Im Sommerkindergarten der Stadt Villach sowie im Sommerhort werden Kinder liebevoll betreut. In den kommenden Tagen und Wochen wird der Bedarf bei den Villacher Eltern abgefragt." Hochstetter-Lackner versichere den Eltern, dass die Stadt helfe, wo es möglich sei. Daher ihr Aufruf: "Nutzen Sie unser Angebot, ich möchte Sie ermutigen, die Möglichkeit der Sommerbetreuung zu nutzen."



Von 1. August bis Schulbeginn sind Sommerkindergarten und –hort geöffnet. „Als Mutter zweier Töchter verstehe ich die Sorgen und Bedürfnisse der Villacher Eltern. Im Sommerkindergarten sind Ihre Kinder in den besten Händen", so Villachs Vizebürgermeisterin, die auch das Land ersucht, entsprechende Förderungen beizubehalten.