Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schwerverletzte wurde ins Unfallkrankenhaus geflogen © Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Villacherin von der Autobahnabfahrt, um bei einer Kreuzung in die Kärntner Straße einzubiegen. Sie hielt ihren Pkw an. Beim Anfahren zum Abbiegen kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem in Richtung Velden fahrenden 56-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Villach-Land. Der Biker stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden. Die Kärntner Straße war im Bereich der Unfallstelle fast eineinhalb Stunden gesperrt.