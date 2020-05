Facebook

Der Klagenfurter Vizebürgermeister Wolfgang Germ und der Villacher Bürgermeister Günther Albel wollen für Aufklärung sorgen © Wajand

Jede zweite Batterie aus einem Elektrogerät landet in Kärnten im Restmüll, was immer öfter für Brände bei den Abfallanlagen sorgt. Mit einer Info-Kampagne wollen die Abfallwirtschaftsverbände Kärnten auf die richtige Entsorgung aufmerksam machen. Jeder Haushalt bekommt dafür einen Aufkleber für die eigene Mülltonne zugeschickt. "In jedem Handy-Akku, in jedem E-Bike-Akku stecken wertvolle Rohstoffe. Und die werden in Zukunft nicht mehr nur Südamerika, China oder Australien abgebaut. Sie kommen auch aus unseren Altstoffsammelzentren. Aber nur, wenn wir die Batterien und Akkus nach deren Ableben abgeben, um sie dann nachhaltig, ökologisch und ressourcenschonend verwerten können", sagt der Villacher Bürgermeister Günther Albel.