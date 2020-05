Die Erdbeeroasen in Treffen und Feistritz/Drau sowie das Erdbeerfeld in Auen sind in die Saison gestartet. Andere Betreiber öffnen in den nächsten Tagen.

Martina Schoaß von der Erdbeeroase freut sich über reichliche Ernte © KK

Die Erdbeersaison in der Region ist eröffnet. Seit heute, Dienstag, können die süßen Früchtchen in den Erdbeeroasen in Feistritz/Drau und Treffen-Seespitz wieder genascht und gepflückt werden. "Heuer sind wir sehr früh dran, weil es keinen Frost gegeben hat. Es sind auch sehr sehr viele Erdbeeren schon reif", sagt Martina Schoaß von der Erdbeeroase, die auch ein Feld in Pusarnitz betreibt. Erstmals gelten auf den Erdbeerfeldern aber Corona-Maßnahmen. "Wir bitten die Kunden beim Eingang eine Maske zu tragen", sagt Schoaß. Am Feld selbst gilt keine Maskenpflicht. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 19 Uhr. Die Erdbeeroasen in St. Andrä-Landskron und Spittal sollen am Wochenende folgen.