Das neue Büro des Carinthischen Sommers in Villach hat eröffnet. Tickets sind in dieser Woche ermäßigt erhältlich.

Stadtmarketing Chef Gerhard Angerer, CS-Intendant Holger Bleck und CS-Obmann-Stellvertreterin Claudia Boyneburg-Lengsfeld--Spendier © KK/Stadtmarketing

Seit heute, 25. Mai, ist das neue Büro des Carinthischen Sommers in der Villacher Innenstadt (Lederergasse) geöffnet. Gutscheine sind in der Eröffnungswoche um 20 Prozent ermäßigt. Darüber hinaus erhalten die ersten 20 Ticketkäuferinnen und -käufer eine CS-Mund-Nasen-Maske, die in Kooperation mit Moden Rettl kreiert wurde. „Wir freuen uns, unser Publikum nun ganzjährig in Villach betreuen zu können“, sagt Intendant Holger Bleck.