Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun (Archiv)

Eine Schlechtwetterfront nähert sich am Samstag nur langsam vom Westen her. Zunächst ist es jedoch noch föhnig und die Wolken lockern somit auch zeitweise auf. Daher zeigt sich besonders am Vormittag und um Mittag in Villach noch länger die Sonne am Himmel. Im späteren Tagesverlauf ziehen dann jedoch immer mehr und dichtere Wolken vor der Sonne auf. Damit steigt ab dem Abend auch das Regenrisiko an und es könnten sogar Gewitter auftreten. Besonders in der Nacht zum Sonntag sind dann sogar kräftige Regengüsse möglich. "Vor der Kaltfront ist es tagsüber auch noch recht warm und zum Teil sogar frühsommerlich", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die höchsten Werte bewegen sich in Villach um die 27 Grad.