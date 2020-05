Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Künstlerin Sousan bringt Flair in die Innenstadt © KK/Privat

Farbenfrohe Kunst, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt und zugleich zum Abstandhalten erinnern soll, ist neuerdings in der Villacher Innenstadt zu bewundern. Die Villacher Künstlerin Petra Sousan wurde vom Stadtmarketing für dieses kreative Projekt ausgewählt. Ziel ist es, die Innenstadt zu verschönern und ihr auch in Zeiten von Corona ein besonderes Flair zu geben. „Ganz toll ist vor allem, dass man die Perle Villach immer noch strahlender machen will, und dass die Kunst dafür als wertvoller Motor sowie als Instrumentarium zur Stadtgestaltung und Stadtbelebung wahrgenommen wird“, sagt Sousan.