Musiker Lenny Lanner, Schlagerstar Stefanie Hertel und ihre Tochter Johanna sind gemeinsam die Country-Band "More than Words". Jetzt habe sie ein neues Album veröffentlicht.

Lanner mit Lebensgefährtin Hertel beim Konzert im Secret Garden in Villach vor vier Jahren © Zore

Musikalisch hat der Villacher Lenny Lanner schon eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Mit 22 Jahren übersiedelte der mittlerweile 45-Jährige nach New York, um dort den großen Traum einer internationalen Karriere zu erfüllen. Nach Auftritten von Toronto bis nach Paris liegt der Lebensmittelpunkt mittlerweile in Bayern. Das hat auch mit der Liebe zum deutschen Schlagerstar Stefanie Hertel (40) zu tun. Gemeinsam mit Hertels Tochter Johanna (18) bilden die drei die Country-Band "More than Words" und haben jetzt ihr neues Album mit dem Titel Home veröffentlicht.