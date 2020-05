Am Freitag hat das neue Restaurat Rosé bei der Villa Bulfon in Velden eröffnet. Zweites Restaurant folgt zu Pfingsten, Spitzenkoch Michael Plamenig wird dort Tapas anrichten.

Florian Böker (links) und Andreas Hofmayer in der neuen Bar in der Villa Bulfon © (c) Daniel Raunig

Andreas Hofmayer und Florian Böker haben die Coronapause genutzt, um der Villa Bulfon in Velden wieder Leben einzuhauchen. Im Vorjahr haben die Kärntner Unternehmer das traditionsreiche Gebäude gekauft und seither umfassend saniert, um es wieder öffentlich zugänglich zu machen. Das neue Hotel ist für Juli und August gut gebucht. Seit Freitag ist dort auch das Restaurant Rosé zu finden, das Böker von Auen an den Seecorso umgesiedelt hat. „Momentan bieten wir eine Light-Variante im Rosengarten an, ab Pfingsten wird das Restaurant direkt am See eröffnen“, sagt Böker.