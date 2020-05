Facebook

Kaspar mit Schutzvisier im neuen Lokal © (c) Weichselbraun Helmuth

Gastro-Urgenstein Michael Kaspar ist wieder zurück im Wirtshausgeschehen. Weil es der 66-Jährige vor Langeweile in der Pension nicht mehr ausgehalten hat, hat er in der Freihausgasse in Villach am Freitag erneut ein Lokal eröffnet. Zuvor führte er 43 Jahre lang die Urbani Weinstube, die mittlerweile aber zu einem Ärztezentrum umgebaut wurde. In seiner neuen Vinothek schenkt er italienische und österreichische Weine aus. Ab Juni gibt es auch etwas aus der „kleinen Küche“. „Auf Wunsch werde ich Spaghetti Vongole oder Tagliata, Rindfleisch auf Rucola, oder Shrimpscocktail servieren“, sagt Kaspar, der davon überzeugt ist, dass das Geschäft auch trotz Corona wieder anlaufen wird.