Wochenmarkt Villach © (c) Weichselbraun Helmuth

Auch der Villacher Wochenmarkt kehrt Schritt für Schritt zurück in den Normalbetrieb. Für die Zukunft kündigen sich, zusätzlich zu Masken und Abstand halten, Neuheiten an: Etliche neue Fieranten bereichern das Angebot. „Schokolade und Pralinen, handgemachte Seifen und Holzprodukte, Spargel aus dem Lavanttal, Käse, Grillfleisch, traditionelle Süßwaren, ungarisches Gemüse, Wein und noch einiges mehr gibt es ab sofort an eigenen Ständen zu kaufen“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP).