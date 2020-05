Facebook

Ein hölzerner Tisch wurde Raub der Flammen © FF Feistritz an der Drau

Bange Minuten erlebte am Sonntag eine Familie in ihrem Wohnhaus in Feistritz an der Drau. Gegen 20.30 Uhr nahm ein Bewohner im Haus Brandgeruch wahr. Rasch war für den Mann klar, dass im Partyraum im Keller ein Feuer ausgebrochen war. Der 67-Jährige reagierte umgehend: Er verständigte die Feuerwehr und brachte seine Ehefrau, seinen Sohn sowie die Schwiegertochter und die zwei Enkeln aus dem Haus in Sicherheit.