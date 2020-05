Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier schenkte in der Schinakl-Bar in Velden aus. Die Stimmung war ausgelassen.

Gabalier schenkte in Velden aus © Daniel Raunig

Groß waren Sehnsucht und Vorfreude auf diesen 15. Mai bei vielen Gastronomen. So auch beim Inhaber der "Schinakl"-Bar in Velden, Manuel Politzky. Er wartete zum "Neustart" mit einer ganz speziellen Überraschung auf. Musik-Star Andreas Gabalier, ein guter Freund des Gastronomen, schenkte am ersten Abend aus.