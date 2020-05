Facebook

© (c) Markus Traussnig (Archiv)

Die Luftschichtung ist weiterhin nicht ganz stabil. Daher kann sich der bis zu den Alpen reichende Hochausläufer noch nicht so richtig durchsetzen. Es sind daher oft auch wieder oft dichtere Wolken vorhanden und zunächst sind sogar noch einzelne Regenschauer möglich. Tagsüber lockern dann die Wolken da und dort ein bisschen mehr auf und es zeigt sich somit auch einmal die Sonne. "In den Nachmittagsstunden sind dann zwar vereinzelte Regenschauer wieder möglich, zumeist sollte es jedoch trocken bleiben", prognostiziert der Wetterexperte Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag und erreichen Werte nahe plus 17 Grad. Auf den Bergen ist es ebenso relativ frisch und leicht wechselhaft.