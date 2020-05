Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tanja Steinmetz und Marlies Onitsch nutzen den ersten Tag nach dem Gastro-Lockdown für einen Plausch bei Prosecco bei der Latte Bar © (c) Weichselbraun Helmuth

Das Schutzvisier sitzt. Mit dem neuen „Gesichtsaccessoires“ hat sich selbst Gastro-Urgestein Michael Kaspar arrangiert. 43 Jahre lang führte er die begehrte Urbani Weinstube in Villach. Jetzt ist er wieder zurück auf der Gastrobühne – nicht aber nur nach der Coronapause, sondern vielmehr aus der Pension. Just am ersten Tag, an dem die Wirte wieder aufsperren durften, hat er in der Freihausgasse eine neue Weinstube eröffnet. „Mir war langweilig, das Bewirten der Gäste hat mir gefehlt“, sagt Kasper, der am Freitag schon die ersten Gäste begrüßen durfte.