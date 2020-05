Das Fleisch-Geschäft "Butchery" hat in der Villacher Postgasse eröffnet. Die beiden Geschäftsführer bieten verschiedenste Fleischsorten aus großteils regionaler Produktion an.

Neu in der Postgasse: Amin Babaei bietet im „Butchery“ vorwiegend Fleisch aus Kärnten an. © Stadtmarketing/kk

Einige Wochen wurde intensiv umgebaut. Nun eröffnete das Fleisch-Fachgeschäft „Butchery“ neu in der Villacher Postgasse. Amin Babaei und Zeinab Wahab bieten in ihrem Spezialitätengeschäft verschiedenste Fleischsorten aus großteils Kärntner Produktion an.