Nach der Corona-bedingten Absage des Kirschblütenlaufs liefen Veldens Volksschüler im Kurpark zugunsten der Kinderkrebshilfe und für Kärntner in Not.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veldens Volksschüler liefen gerne für die gute Sache © kk

In Krumpendorf am 9. Mai wegen des Corona-Virus als Großereignis leider nicht zulässig, galt es den diesjährigen Kirschblütenlauf zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe andernorts in kleinem Kreis zu absolvieren.