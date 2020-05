Facebook

Der Prozess am Landesgericht Klagenfurt beginnt © Markus Traussnig

Eine dreifache Mutter wurde ermordet. Am 17. August 2019 lag die 31-Jährige tot in der Badewanne in ihrer Wohnung im Bezirk Villach-Land. Sie war hochschwanger mit ihrem vierten Kind, als sie durch eine stumpfe Gewalteinwirkung starb, wie es in der Anklage heißt. Auch das Ungeborene überlebte die Gewalttat nicht.