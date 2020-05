Facebook

Der brennende Müll konnte im Feuerwehrzentrum gelöscht werden © HFW/kk

Nicht weit hatte es die Hauptfeuerwache Villach bei einem Löscheinsatz am Mittwoch: "Wir mussten nur in unseren Hof gehen. Dort stand ein Müllwagen der Villacher Saubermacher, in dem es brannte", so Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.