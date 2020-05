Am Freitag, 15. Mai, dürfen auch die Gastro-Betriebe unter Auflagen wieder ihre Türen öffnen. Rund 100 Lokale, Cafés, Restaurants, Gastgärten oder Bars sind dann in der Villacher Innenstadt wieder für ihre Gäste da.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Café-Konditorei Rainer-Chefin Katharina Rainer-Valtiner mit ihren Mitarbeiterinnen beim Ausmessen der Tisch-Abstandsregeln. Am Freitag öffnen rund 100 Gastro-Betriebe in der Villacher Innenstadt © Stadtmarketing/Kohlmayer/kk

„Endlich geht es wieder los", betont Katharina Rainer-Valtiner. Sie leitet das Café-Restaurant Rainer am Oberen Kirchenplatz bereits in fünfter Generation. „Wir freuen uns schon sehr auf die Öffnung, jetzt gilt es, alle vorgegebenen Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Ganz konkret müssen wir für den notwendigen Abstand von mindestens einem Meter sorgen. Aber das ist kein Problem, wir haben in unserem Lokal genügend Platz."