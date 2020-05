Reaktionen auf Wirte-Paket„Wir brauchen jetzt Geld, nicht erst in Monaten“

Villacher Gastronomen starten mit Kritik am Wirtshaus-Paket in die Wiedereröffnung. Tenor: Es fehlt an Soforthilfe für die Gastronomie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guido Gudrun und Nico Reinthaler vom Gasthaus Josef an der Treffner Straße © (c) Weichselbraun Helmuth

Mit einer Steuersenkung für die Gastronomie will die Bundesregierung Wirten kurz vor ihrer Wiedereröffnung am Freitag unter die Arme greifen. Die Mehrwertsteuer auf nicht-alkoholische Getränke wird ab Juli von 20 auf zehn Prozent gesenkt, die Schaumwein-Steuer ganz abgeschafft. 500 Millionen Euro werden für das Wirtshaus-Paket bereitgestellt. Was nach einer großen Fördersumme klingt, kommt bei den heimischen Gastronomen nicht als solche an. Tenor: Was fehlt ist Soforthilfe, die den Betrieben jetzt Liquidität verschafft.